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Российские войска существенно увеличили темпы наступления в Артемовске и окрестностях города, признает американский Институт изучения военных конфликтов (ISW). Аналитики отмечают, что ВС РФ близки к полному окружению Бахмута и его освобождению, несмотря на отчаянное сопротивление украинских подразделений.

Особое внимание эксперты обращают на населенный пункт Хромово, за который сейчас идут ожесточенные бои. Его освобождение позволит взять Артемовск в кольцо, а также окончательно перекрыть дорогу, соединяющую город с Часовым Яром.

В настоящий момент эта трасса находится под огневым контролем ВС РФ, что дает возможность уничтожать колонны с боеприпасами, оружием и личным составом, которые Киев отправляет в Бахмут. Боевики ВСУ уже называют ее «русским тиром», так как любая техника, пытающаяся добраться в Артемовск, оказывается под прицелом и защититься от ударов артиллерии у нее нет никакой возможности.

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