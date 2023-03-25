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Пока Киев ждет западную технику для начала контрнаступления, Россия активно к нему готовится, сообщает американский Институт изучения военных конфликтов (ISW).

Аналитики напоминают, что в российских СМИ давно появляются публикации о «весеннем контрнаступлении» ВСУ и делаются прогнозы по поводу выбранного противником направления.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на днях заявил, что Генштаб ВС РФ отлично знает о готовящемся наступлении и предпринимает все необходимые меры для его эффективного отражения.

Ранее военный аналитик Виктор Литовкин проанализировал заявления Киева о наступлении на Белгородскую область и пришел к выводу, что это отвлекающий маневр. Он считает, что ВСУ таким образом хотят вынудить командование российских войск перебросить к границе войска от Артемовска.

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