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Президент США Джо Байден вместо со своими единомышленниками вполне может оказаться на «Титанике», стремительно приближающемся к айсбергу, заявил журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование подрыва «Северных потоков».

Он пояснил, что Байден категорически отказывается предпринимать шаги, способствующие мирному урегулированию конфликта на Украине и скорейшему прекращению огня. Напротив, он лишь обостряет ситуацию, делая агрессивные заявления и увеличивая объемы поставляемого в Киев оружия.

По мнению Херша, Байден ведет себя так, потому что не испытывает никакого давления со стороны общественности или американского Конгресса по поводу «страстной поддержки Украины». Но такое давление уже заметно в европейских странах, уставших от украинского конфликта.

«Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена», – цитирует журналиста РИА Новости.

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