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В издании Exxpress появилась публикация, автор которой призывал Австрию покончить с нейтралитетом и подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Мнение читателей журналист узнал сразу же, разместив под статьей соответствующий опрос.

96 процентов читателей проголосовали против вступления в НАТО, а многие еще и прокомментировали публикацию, высказав автору все, что о нем думают.

«Кто против нейтралитета, тот может идти на фронт и там воевать. А бороться за так называемую свободу или демократию — это ерунда: какая это свобода, если один хочет навязать свою волю другому», – цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Другой назвал нейтральный статус Австрии ценным достоянием, от которого нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах.

«Эта статья больше напоминает приказ из штаб-квартиры НАТО: австрийский нейтралитет в настоящее время ни морально, ни политически несостоятелен, Австрии пора в НАТО», – с возмущением написал еще один комментатор.

Также многие читатели напомнили, что Украина упрямо не хотела оставаться нейтральной. Если бы нее ее желание вступить в НАТО, никакого конфликта с РФ сейчас не было бы, уверены австрийцы.

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