ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экспорт зерна с Украины, который регламентируется специальными соглашениями (“зерновая сделка”), стоит продлить и после истечения срока её действия. Такую позиции Государственного департамента США озвучил его представитель Нед Прайс. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Первые договорённости об экспорте продовольствия с Украины были достигнуты в июле прошлого года. Затем “зерновую сделку” продлили. Сейчас срок действий договорённостей завершается во второй половине марта.

По словам Прайса, “зерновая сделка” благотворно повлияла на глобальную экономику – снизились цены на продовольствие. В этой связи в Госдепе призывают Москву согласиться на продление сделки, сказал представитель ведомства. Кроме этого, в США надеются, что Россия пойдёт и на “расширение договорённостей”.

Ранее появлялась информация, что Украина обратилась к Турции и ООН с предложением начать переговоры о продлении сделки по экспорту продовольствия из страны. Однако в Госдепе США пока такую инициативу никак не комментируют – Прайс не ответил на вопрос было ли такое предложение действительно выдвинуто Киевом.

Вам может понравиться

“РВ”: Цели ВСУ в Полтавской области атаковали странные воздушные объекты

В ночь на 1 марта город Кременчуг в Полтавской области атаковали «странные воздушные объекты». Сообщил об этом портал «Русская весна» со ссылкой на украинские медиаресурсы. Отмечается, что объекты не были

СП: В ходе СВО мобилизованные бойцы ВС РФ приободрились и штурмуют опорные пункты ВСУ

Российские военные, которые попали осенью под частичную мобилизацию, набрались боевого опыта и весьма профессионально действуют в ходе штурмов украинских позиций. Это отмечают даже украинские эксперты, пишет портал «Свободная пресса». Так,

Российские военные уничтожили огневую точку противника с помощью САУ “Гвоздика”

Бойцы ВС РФ продолжают перемалывать противника в зоне проведения специальной военной операции. В районе посёлка Северный на авдеевском направлении была уничтожена огневая точка ВСУ. Об этом сообщает РИА “Новости”. В