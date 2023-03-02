Экспорт зерна с Украины, который регламентируется специальными соглашениями (“зерновая сделка”), стоит продлить и после истечения срока её действия. Такую позиции Государственного департамента США озвучил его представитель Нед Прайс. Слова американского чиновника приводит ТАСС.

Первые договорённости об экспорте продовольствия с Украины были достигнуты в июле прошлого года. Затем “зерновую сделку” продлили. Сейчас срок действий договорённостей завершается во второй половине марта.

По словам Прайса, “зерновая сделка” благотворно повлияла на глобальную экономику – снизились цены на продовольствие. В этой связи в Госдепе призывают Москву согласиться на продление сделки, сказал представитель ведомства. Кроме этого, в США надеются, что Россия пойдёт и на “расширение договорённостей”.

Ранее появлялась информация, что Украина обратилась к Турции и ООН с предложением начать переговоры о продлении сделки по экспорту продовольствия из страны. Однако в Госдепе США пока такую инициативу никак не комментируют – Прайс не ответил на вопрос было ли такое предложение действительно выдвинуто Киевом.