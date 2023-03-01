Угроза атак вражеских беспилотных аппаратов на Крым превратилась в реальность, поэтому ВС РФ необходимо предпринять меры, чтобы снизить «дронную напряженность», рассказал РИА Новости военный эксперт Сергей Горбачев.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ об отражении массированной атаки на полуостров, которую организовал Киев. По мнению аналитика, Киев открыл «ящик пандоры», угроза из которого коснется абсолютно всех, независимо от местонахождения.

России необходимо не только совершенствовать средства ПВО для отражения атак, которые будут повторяться неоднократно, но и привлекать внимание международной общественности. Киев однозначно продолжит задействовать беспилотные аппараты, так как удары с их применением могут не только бить по инфраструктуре, но и оказывать негативное психологическое воздействие на граждан.