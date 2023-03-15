Соединенные Штаты Америки активно используют все доступные технологические средства разведки для проведения наблюдений в районе Черного моря. Об этом в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

По его словам, в настоящий момент США активно используют средства радиолокационной, космической и визуальной разведки. Ведутся очень активные разведывательные мероприятия в районе Черного моря, где предположительно упал в воду американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Напомним, что Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, отметил, что не может с уверенностью заявить о способности США поднять обломки своего беспилотного летательного аппарата со дна Черного моря. По информации Минобороны США, один из российских истребителей Су-27 задел винт американского БПЛА во время перехвата.