ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты Америки активно используют все доступные технологические средства разведки для проведения наблюдений в районе Черного моря. Об этом в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

По его словам, в настоящий момент США активно используют средства радиолокационной, космической и визуальной разведки. Ведутся очень активные разведывательные мероприятия в районе Черного моря, где предположительно упал в воду американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Напомним, что Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, отметил, что не может с уверенностью заявить о способности США поднять обломки своего беспилотного летательного аппарата со дна Черного моря. По информации Минобороны США, один из российских истребителей Су-27 задел винт американского БПЛА во время перехвата.

Вам может понравиться

Эксперт назвал сроки по истощению человеческих ресурсов на Украине

Если текущая интенсивность боев в зоне спецоперации сохранится на том же уровне или увеличится, то количество человеческих потерь с украинской стороны приведет к истощению людских ресурсов, по всей вероятности, уже

Трамп предсказывает новую Великую депрессию в США из-за безответственной политики Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что вскоре страна столкнется с новой, еще более значительной Великой депрессией. И причиной этого является недальновидная политика действующего американского лидера Джо Байдена. По словам Трампа,

Патрушев: спецназ Великобритании и США располагает всем необходимым для организации взрывов на газопроводах

Как следует из заявления секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов Америки обладают всем необходимым глубоководным оборудованием и высококвалифицированными боевыми водолазами из числа спецподразделений,