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Украина надеется получить больше современных систем ПВО, которые могут представить западные союзники Киева. Вопрос об этом рассматривался на встрече главы Офиса Зеленского Андрея Ермака с помощником генсека НАТО Дэвидом Кеттлером – передаёт РИА “Новости” со ссылкой на сайт Офиса.

В сообщении отмечается, что Ермак также выразил надежду, что танки, которые ранее Запад обещал передать в распоряжение ВСУ, всё-таки будут поставлены в ближайшее время.

На встрече Ермак и Кеттлер также обсудили участие Украины в саммите НАТО. Он запланирован на июль этого года. Предполагается, что там может прозвучать какая-либо информация относительно шагов по принятию Украины в НАТО.

Киевские власти надеются, что Украина в скором времени может стать полноправным членом Североатлантического альянса. Впрочем, в странах Запада пока заявляют, что говорить о такой возможности преждевременно. По мнению политиков, если Украину принять в НАТО, это приведёт к вооружённому столкновению военного блока с Россией.

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