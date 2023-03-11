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Глава Чечни Рамзан Кадыров сфотографировался с трофейным оружием, полученным военнослужащими ВС РФ в ходе специальной военной операции. На снимке он держит переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» американского производства, и «Игла». Последний ПЗРК получен Киевом от одной из восточноевропейских стран, входящих сегодня в состав Североатлантического альянса.

Кадыров сообщил, что сердце солдата ничто не греет так, как боевые трофеи. Он также назвал ПЗРК «подарками от НАТО» и поблагодарил блок за предоставление разнообразных видов вооружений, которые внимательно изучаются инженерами.

«Не переживайте, друзья, мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я…», – цитирует главу Чечни издание «Московский комсомолец».

Большое количество трофейного оружия российские военные взяли при штурме завода АЗОМ в Артемовске, а также в районе этого города под названием Забахмутка, который уже находится под контролем «Группы Вагнера».

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