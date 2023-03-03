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Генштаб ВС Украины, который не очень любит рассказывать о поражениях в зоне СВО, был вынужден признать, что российские ВС ведут бои за Орехово-Васильевку. Этот населенный пункт находится у дороги, соединяющей Артемовск со Славянском. Его освобождение позволит перекрыть этот последний маршрут снабжения ВСУ в Бахмуте и окружить город.

Еще одна важная дорога располагается у населенного пункта Хромово. Она соединяет Артемовск с Часовым Яром. Здесь также идут напряженные бои, так как Киев все еще пытается доказать Западу свою способность воевать. Его задача – удержать контроль над трассой, однако шансы на это тают с каждым днем под натиском ВС РФ.

Украинский Генштаб сообщает и о работе российской артиллерии в окрестностях Авдеевки – еще одного города-крепости, являвшегося на протяжении почти 9 лет плацдармом для обстрелов Донецка. Сейчас ВС РФ наносят сокрушительные удары по ВСУ в районе населенных пунктов Нью-Йорк и Красногоровка, Бердычи, Ласточкино и Георгиевка.

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