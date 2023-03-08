Судьба Артемовска (после так называемой «декоммунизации», проведенной киевским режимом – Бахмут) решится в самое ближайшее время, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он заявил, что «Бахмут, в конце концов, падет в несколько ближайших дней». Однако на этом ничего не закончится, потеря города украинскими боевиками, по мнению генсека Североатлантического альянса, не будет переломом в противостоянии.

Киев готовит контрудар в районе Бахмута и надеется взять в окружение подразделения «Группы Вагнера», ведущие бои в городской черте. Для этой цели задействовано около 50 тысяч военнослужащих и большое количество западной техники. Несмотря на это, Столтенберг все же прогнозирует падение города.

Он отмечает, что освобождение Артемовска российскими войсками продемонстрирует, что Запад недооценивает ВС РФ.