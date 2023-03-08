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Украинские ВС готовятся загнать российскую армию в цугцванг. Этим шахматным термином называется ситуация, в которой любой ход соперника лишь ухудшает его положение. Такое заявление сделал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский.

Издание «Московский комсомолец» сообщает о четвертом визите Сырского на линию соприкосновения в Артемовске за последние две недели. Такая активность генерала может указывать на подготовку попытки контрнаступления ВСУ. Тем более, что это подтверждается информацией о 50 тысячах украинских военных, которых Киев перебрасывает к Бахмуту.

Также о контрнаступлении заявлял и президент Украины Зеленский, призвавший ВСУ не допускать окружения Артемовска.

«Злые языки» на Украине выдвигают свою версию частых визитов Сырского в Бахмут. Генерал норовит занять место главкома Валерия Залужного, независимость которого не устраивает Офис президента, поэтому именно за его новую должность должны биться украинские бойцы.

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