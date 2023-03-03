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Генерал чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что Россия избрала в спецоперации смертоносную для украинской армии тактику. Она активно задействует артиллерию, заставляя боевиков ВСУ круглосуточно находиться в сильном напряжении.

В своей публикации в издании Parlamentní listy бывший руководитель Военной разведывательной службы отметил, что не способствуют повышению боевого духа украинских военных и постоянные вылазки спецназа и десантников ВС РФ. Из-за них, а также из-за интенсивных обстрелов, ВСУ несут крупные потери.

Отсутствие успехов у Киева объясняется еще и медлительностью Запада. Он обещает большое количество вооружения, но выдает его Украине лишь небольшими порциями и гораздо позже, чем нужно. В результате у ВСУ образуются периоды, когда ни тяжелого вооружения, ни боеприпасов в распоряжении нет.

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