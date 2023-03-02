Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал террористическую атаку украинских неонацистов на Брянскую область. Напомним, что диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего ранения получил 10-летнррий мальчик и погиб мужчина.

Липовой отметил, что диверсионно-разведывательная группа уже локализована и сейчас остается лишь ликвидировать террористов. Также он пояснил, какие цели Украина, подтвердившая, что она является террористическим государством, преследует подобными акциями.

По словам генерала, никаких военных целей Киев не преследовал, перед группой ставилась задача запугать гражданское население, продемонстрировать западным хозяевам, что ВСУ способны не только сидеть в глухой обороне в городской застройке, но еще и атаковать приграничные районы.