Киев уже осознал, что Артемовск совсем скоро придется сдавать российским войскам и сейчас пытается создать новый город-крепость. На этот раз западное вооружение и технику стягивают в Часов Яр, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Он напомнил, что именно через Часов Яр большей частью шло снабжение Артемовска, однако сейчас все дороги к городу находятся под огневым контролем ВС РФ. Поэтому ВСУ стягивают крупные силы и технику в соседний населенный пункт, который Киев снова будет удерживать до полного разрушения.

Украинские ВС задействуют террористическую тактику, занимая позиции в жилых домах и прикрываясь гражданским населением. Однако ни в Мариуполе, ни в Артемовске она не принесла желаемых для Киева результатов. Единственное, что выигрывают ВСУ – это время, чтобы создать «город-крепость» в другом месте.