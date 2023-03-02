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Объединённые Арабские Эмираты могут использоваться как транспортный узел при реэкспорте в Россию санкционных товаров. Прежде всего, электроники, которую можно использовать в военных целях. В этой связи страны Запада начали оказывать на ОАЭ давление. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники – передаёт ТАСС.

Утверждается, что арабское государство за последние недели уже посетили представители Евросоюза, Великобритании и США. Все они высказали местному правительству озабоченность, что Россия может получать через ОАЭ санкционные вещи, а затем применять их при производстве оружия. О реакции властей Объединённых Арабских Эмиратов ничего не сообщается. Официальной информации на эту тему тоже нет.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции в Донбассе. Экономические ограничения коснулись банковского сектора, международной торговли и так далее. Кроме того, западные правительства запретили экспортировать в Россию технику и электронику, которую потенциально можно использовать в военных целях или при создании оружия.

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