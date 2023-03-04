Жительница столицы, которая оказывала материальную помощь украинской армии, задержана сотрудниками Федеральной службы безопасности. Агентство ТАСС сообщает, что женщине предъявлены обвинения в государственной измене.

Москвичка предпринимала попытку выехать из страны, однако сделать этого ей не удалось. Как раз во время этой попытки она и была задержана, а затем и арестована на два месяца по решению Лефортовского суда.

В ходе специальной военной операции ВС РФ практически окружили Артемовск. Сейчас в городе все еще продолжаются боевые действия, однако ВСУ находятся в тяжелейшей ситуации и несут огромные потери. Шансов удержать оборону в городе у них уже не осталось, несколько подразделений были выведены из Бахмута днем ранее.