Глобальное потепление является причиной того, что вечная мерзлота начала таять. Замершие несколько тысяч и даже миллионов лет назад вирусы могут ожить и стать опаснейшей угрозой для всего человечества.

Французскими учеными были изучены образцы почвы, взятые из сибирской вечной мерзлоты. В процессе изучения они смогли обнаружить вирусы, способные поражать не только одноклеточные организмы, но и человека.

Специалисты выделили несколько штаммов древнего вируса, возраст которого составляет более 48 тысяч лет. Этот вирус был найден в грунте, взятом из 16-метровой глубины. Согласно данным ученым, данный тип вируса способен заражать культивируемые клетки амебы.

Ученые отмечают, что рассматриваемые вирусы, заражающие амеб, представляют собой суррогаты иных вирусов, которые, по всей вероятности, находятся в вечной мерзлоте. По словам специалистов, нельзя точно утверждать тот факт, что вирусы, находящиеся в вечной мерзлоте, все еще живы. Но в тот же момент нельзя доказать и обратное.