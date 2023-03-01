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Американский журналист Крэйг Хупер обратил внимание, что ВМС США направили в район Тайваня старые авианосцы. В своей публикации в издании Forbes он предположил, что Пентагон боится рисковать новыми кораблями, так как возможности Китая по их уничтожению существенно возросли.

Хупер пишет, что хотя Соединенные Штаты и готовы к отражению любых атак китайского флота, они все же опасаются провокаций, в которых могут не успеть среагировать на «агрессию» Пекина. Именно поэтому вместо новых авианосцев в зону потенциального противостояния отправляются устаревшие суда. Ними Вашингтон готов пожертвовать, если возникнет необходимость.

По словам Хупера, Китай давно наметил авианосцы как приоритетные цели. Поэтому в случае конфликта, первые удары придутся именно по ним. Удастся ли их отразить, неизвестно, так как это зависит от множества различных факторов.

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