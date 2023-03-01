Освобождение Артемовска для российской армии станет одновременно символической и стратегической победой. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский отправляет туда все новые подразделения, несмотря на колоссальные потери. Он боится проиграть российскому лидеру Владимиру Путину, пишет британский таблоид Express.

Автор публикации Майкл Ноулз отмечает, что причина продолжающихся боев – лишь запредельное самомнение Зеленского, который не хочет уступать и готов заплатить за это жизнями тысяч военных. Между тем, даже западные эксперты давно утратили веру в гипотетическую победу ВСУ в Бахмуте.

Ранее украинские власти допускали отвод войск из Артемовска, чтобы снизить потери. Однако бойцы «Группы Вагнера» видят обратную ситуацию. Киев отправляет в Бахмут все новые подразделения, причем составлены они из вчерашних гражданских, не прошедших даже элементарную подготовку перед отправкой на передовую.