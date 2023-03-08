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Американское издание New York Times распространяет новую версию подрыва газопроводов «Северный поток». Журналисты обвиняют в теракте «проукраинскую группировку», в которой состояли не только жители Украины, но и россияне. По мнению экспертов издания «Взгляд», версия эта выглядит совершенно несостоятельно.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что 5 человек, которые якобы входили в группу, вряд ли сумели бы добраться до труб, уложенных на большой глубине и установить взрывчатку на них. Сенатор Алексей Пушков уверен, что Запад быстро состряпал новую версию, чтобы отвести подозрения от Вашингтона, не особо заботясь об ее адекватности.

Дипломат Андрей Лебедев обратил внимание на то, что внезапно появившаяся «новая версия» мгновенно стала распространяться западными СМИ. А содержательное расследование журналиста Саймона Херша те же журналисты оставили без внимания. Хотя она как раз гораздо ближе к истине и содержит доказательства участия Вашингтона в теракте.

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