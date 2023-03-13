Аналитиками одной туристической интернет-компании были озвучены цены за туристические путешествия для россиян нынешней весной. Согласно данной информации, стоимость предложений варьируется от 3 тысяч до 800 тысяч рублей.

Туристическая путевка в Абу-Даби на взрослого и ребенка с перелетом на самолете из Санкт-Петербурга составляет чуть более 800 тысяч рублей. Тур рассчитан на 11 ночей с системой «ультра все включено» в отеле «пять звезд». Отмечается, что в 2022 году одной из самых дорогостоящих путевок был отдых в Рас-эль-Хайму. Два взрослых и один ребенок могли отдохнуть 14 ночей по системе «все включено» в пятизвездочном отеле за сумму 816 тысяч рублей.

А вот самый бюджетный вариант, предлагаемый на данном сайте, это посещение российского курорта Ессентуки с вылетом из Санкт-Петербурга. Отмечается, что за ночь в гостинице категории «три звезды» одному туристу придется заплатить около 3.5 тысяч рублей и это без учета питания.