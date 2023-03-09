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За год, что идёт специальная военная операция, в российских войсках накоплен приличный опыт борьбы с артиллерией ВСУ. Вероятно, была разработана какая-то новая тактика. Но о ней, возможно, пока нельзя рассказывать. Такое мнение “Известиям” высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист обратил внимание, что за последнее время увеличилось число сообщений об уничтоженной вражеской артиллерии. Это говорит о том, что российские войска приноровились с ней боротья, полагает Шурыгин. В частности, только с начала марта ВСУ уже потеряли два десятка самоходных артустановок, десяток РСЗО, более полусотни единиц буксируемой артиллерии и так далее.

Шурыгин рассказал, что за артиллерией ВСУ ведётся настоящая охота, поскольку артрасчёты составляют значительную долю в украинской армии. Для ударов по ним ВС РФ используют разные средства. В том числе и беспилотные летательные аппараты.

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