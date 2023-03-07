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Военные траты США в разы превосходят аналогичные расходы в России. Тем не менее американцы всё ещё отстают от россиян в использовании некоторых видов вооружения. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин – сообщает iReactor.

По словам специалиста, Россия превзошла США в разработке гиперзвукового оружия. Сейчас таким видом вооружения кроме России обладает только Китай. Вашингтон пока лишь разрабатывает гиперзвуковые ракеты. Кроме того, США отстают от России в противоракетной и противовоздушной обороне. В остальном Москва и Вашингтон примерно равны между собой.

Литовкин также обратил внимание, что Россия, несмотря на меньшие траты на военные нужды, начала и успешно проводит специальную военную операцию. На этом фоне потенциал военно-промышленного комплекса США и стран НАТО выглядит существенно слабее.

В материале iReactor указывается, что оборонный бюджет США в 2022 году составил 770 миллиардов долларов, в России – 66 миллиардов.

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