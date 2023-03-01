Вероятность большой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас самая высокая со времён Второй мировой. Для США вооружённое противостояние с Китаем может обернуться серьёзными проблемами. Такое мнение высказал в своей статье для издания The New York Times аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне Росс Бэббидж – пишет портал “Военное дело”.

Конфликт между Пекином и Вашингтоном может разразиться из-за Тайваня. Китай считает его своей территорией, но де-факто это независимое островное государство, которое активно поддерживают США. Вторжение Китая на Тайвань может подорвать стратегическое положение Америки в западной части Тихого океана, считает Бэббидж.

Он также отметил, что ВС США в случае неблагоприятного развития событий надеются вести “обычную войну”. Однако, по мнению эксперта, Китай может подвергнуть Соединённые Штаты кибератаками, которые затронут многие стратегически важные сферы.

Также Бэббидж указал на возможную нехватку вооружения на складах США для противостояния с КНР. Здесь эксперт сделал ссылку на продолжающийся конфликт между Киевом и Москвой. Он в частности показывает, что склады оружия западных стран, в том числе и США, стремительно пустеют при оказании помощи Украине. Более масштабное противостояние с Китаем потребует больше вооружения, но на наполнение арсеналов на Западе могут уйти годы.