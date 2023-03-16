Постоянно повторяющиеся заявления Киева о предстоящем «весеннем контрнаступлении» вполне могут оказаться частью информационно-психологической игры, призванной действовать на нервы российским ВС. Именно поэтому нужно прекратить придавать им какое-либо значение, а вместо этого ориентироваться на текущую ситуацию и разведывательные данные, заявил политолог Александр Перенджиев.

Он пояснил, что вооруженные конфликты вообще «так не ведутся», ни одна из сторон, если они обе находятся в здравом уме, не должна раскрывать своих планов по контрнаступлению или направлению удара. ВС РФ должны быть готовы к активизации действий Киева, но на анонсы внимания лучше не обращать.

Сейчас Киев в основном только говорит о наступлении, причем постоянно сообщает о новых направлениях. Также он осуществляет небольшие вылазки на разных участках фронта в поисках уязвимости. Это несколько напоминает тактику Брусиловского прорыва, когда несколько участков подвергались атакам одновременно, чтобы не дать возможности вовремя выяснить точное направление главного удара.