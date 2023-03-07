“Напустить туману” на поставки вооружения киевским властям решили в Вашингтоне. Теперь власти США отправляют оружие на самолётах, с которых удалены бортовые номера. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов. Его слова приводит “МК”.

По словам эксперта, США периодически прибегают к такой практике, когда хотят скрыть свои военные поставки. Подобным образом Вашингтон направлял вооружение в зону арабо-израильского конфликта в 70-х годах прошлого столетия, напомнил Кнутов. Таким образом, российским военным будет непросто отследить, как и на чём США перевозят военные грузы на Украину.

Специалист отметил, что такая тактика американских союзников Киева применяется к массовым поставкам вооружения в связи с готовящимся контрнаступлением ВСУ. Украинские власти неоднократно заявляли, что планируют начать его в весенне-летний период.