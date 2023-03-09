За год российская армия провела множество мероприятий по усилению. Сейчас у ВС РФ есть все возможности, чтобы начать полномасштабное наступление в зоне СВО. Если не по всей линии боевого соприкосновения, то хотя бы на критически важных участках. Только большим успешным наступлением можно быстро закончить боевые действия, одержав победу. Такое мнение высказал эксперт Яков Кедми – передаёт портал “Военное дело”.

Специалист полагает, что нынешние действия на истощение противника не будут иметь особого результата. По словам Кедми, практика показывает, что такая стратегия не ведёт к победе. “В войне побеждает тот, кто более активен”, – заключил эксперт.

Он уточнил, что сейчас активные боевые действия российские войска ведут только в Донбассе. “Перестрелки” на других участках фронта – “не военные действия”, считает Кедми. Эксперт уверен, что только большая наступательная операция поможет быстро закончить СВО и поставить коллективный Запад, поставляющий вооружение Киеву, на место.