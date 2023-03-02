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Вооружённые силы Германии сейчас находятся в упадке. Это демонстрируют заявления о военной технике, которую Берлин отправляет Киеву. Многие танки Leopard, которые собирались передать в распоряжение ВСУ, как оказалось, находятся в ненадлежащем состоянии – им нужен ремонт. Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин предположил, в чём может быть причина сложившейся ситуации. Об этом пишет “Военное дело” со ссылкой на издание iReactor.

По мнению Дандыкина, Бундесвер пережил “концептуальное перерождение” после распада Советского Союза. Денег на укрепление обороноспособности в ФРГ стали выделять меньше. Кроме того, во властных структурах, ответственных за безопасность, стали доминировать женщины, что в итоге и привело в упадок немецкую армию.

Сложившееся положение дел демонстрируют проблемы с техникой, которую Берлин собирается отправить Киеву, считает военный эксперт. Он также обратил внимание: в ФРГ понимают, что в армии кризис, однако исправлять ситуацию не хотят.

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