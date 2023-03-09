Вооружённые силы России смогли добиться тактического преимущества в боях за Артёмовск (Бахмут). У группировки ВСУ там серьёзные проблемы, и город будет взят в ближайшее время – украинские войска скоро не смогут его удерживать. Такое мнение в интервью телеканалу “Царьград” высказал военный эксперт Александр Артамонов.

По словам специалиста, Артёмовск – один из важнейших плацдармов для украинской армии. К другим значимым населённым пунктам Артамонов отнёс Одессу, Николаев и Херсон. Эти города эксперт назвал местами “консолидации ВСУ совместно с блоком НАТО” – Запад пойдёт на многое, чтобы оставить эти города за Украиной.

При этом Запад совершенно не ценит жизни украинских военных. Эксперт полагает, что для стран НАТО гибель бойцов ВСУ не имеет никакого значения.

Наиболее высокие потери ВСУ сейчас несут в боях за Артёмовск. По данным властей ДНР, на территории которой расположен город, украинская армия уже потеряла здесь тысячи военнослужащих за короткий срок.