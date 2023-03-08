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Президент России Владимир Путин чётко обозначил цели России в украинском конфликте. Просто главу государства нужно слушать внимательно. Об этом у себя на YouTube-канале заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер – передаёт РИА “Новости”.

Он обратил внимание на слова Путина о том, что россияне будут защищены от внешних угроз. На это работает российская оборонная промышленность, это же является целью специальной военной операции на Украине. Риттер отметил: российский президент подчёркивал, что угрозы от границ страны будут отодвигаться настолько, насколько далеко стреляют ракеты противника. Сейчас это 150 километров, то есть расстояние которое может пролететь ракета, выпущенная РСЗО HIMARS, которые Запад передал Украине – уточнил экс-разведчик.

Военный эксперт также выразил мнение, что дальнобойное оружие, которое Вашингтон уже передал Киеву, никак не приблизит мирное урегулирование конфликта. Это лишь приведёт к распаду Украины на части в результате российской СВО.

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