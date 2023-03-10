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Украина в скором времени может лишиться стратегически важного для себя Чёрного моря. Это произойдёт в том случае, если российские войска возьмут под контроль город Одессу. Такое развитие событий вполне возможно. В этом уверен разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Его слова, сказанные в интервью одному из YouTube-каналов, приводит РИА “Новости”.

По мнению Риттера, взятие Одессы полностью согласуется со стратегией Владимира Путина, который намерен отодвинуть угрозу от границ России на расстояние выстрелов дальнобойных ракетные систем, которые страны НАТО предоставили Украине.

Военный эксперт также предположил, что взяв Одессу, Россия начнёт вести бои за территорию Приднестровья. Таким образом, Украина будет полностью отрезана от Чёрного моря, полагает экс-разведчик из США.

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