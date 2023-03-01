Желание ослабить Россию привело к тому, что страны Запада создали крепкий блок “Россия-Китай”. Это стало ошибкой европейских стран и США. Такую точку зрения высказал бывший чешский дипломат и экс-заместитель министра обороны Чехии Яромир Новотны. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Radio Universum, которому политик давал интервью.

Новотны обратил внимание, что санкции, введённые в отношении России странами Запада, не достигли своего результата. Ограничения действуют уже год, на за это время экономика России не рухнула. В то же время санкции способствовали сближению Москвы со странами Азии, заявил экс-дипломат. Особенно улучшились отношения России и Китая, полагает эксперт. Администрация президента США Джо Байдена допустила то, против чего выступали американские власти, когда существовал Советский Союз. В своё время даже удалось расколоть блок “СССР – Китай”, напомнил политик.

В этой связи Новотны оценил шаги западных стран, которые привели к сближению Москвы и Пекина, как “глупые”. По мнению бывшего дипломата, политики на Западе “ослеплены” и не видят, что совершают ошибки.