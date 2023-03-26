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Популярный российский рэп-исполнитель Джиган решил выставить на продажу свой трехэтажный особняк, находящийся в элитном подмосковном поселке «Шато соверен». Стоимость своего дома знаменитость оценил в 200 миллионов рублей. Данную информацию опубликовал Телеграм-канал Mash.

По имеющейся информации, в особняке 10 спален, кабинет, гостиная с камином, несколько гардеробных, 7 санузлов, прачечная, тренажерный зал, гараж, хамам и даже кинотеатр. Также на территории особняка размещен гостевой дом, площадь которого составляет 250 квадратных метров, открытый бассейн, зона барбекю, беседки, детские площадки и парковка на пять автомобилей.

Информация о продаже особняка появилась практически сразу после заявления Оксаны Самойловой о разрыве с Джиганом. 19 марта рэпер заявил, что съехал от своей семьи с целью написания нового альбома. Ранее сообщалось, что Джиган и Оксана Самойлова не так давно сыграли повторную свадьбу.

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