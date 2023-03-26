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В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в два последних дня марта – 30-го и 31-го числа – Земля окажется под воздействием магнитных бурь уровня G1.

Самая сильная магнитная буря за последние несколько лет прошла на Земле 23 марта, она длилась около 20 часов. За этот период было два усиления, она приближалась к значению G4, что соответствует уже магнитному шторму.

По заявлению специалистов активность Солнца в 2023 году серьезно увеличилась. Только в январе и в первой половине февраля было пять вспышек высшего класса, а за весь 2022 год их было только семь, в 2021 году – всего лишь три. Таким образом, рост солнечной активности в текущем году практически на треть выше нормы.

Отметим, что всего классификация магнитных бурь имеет пять уровней – от G1 до G5.

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