Модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет», называемый также «Изделие 52» уничтожил на Угледарском направлении самоходную артиллерийскую установку M109A3GN, полученную украинскими военными от Норвегии.

Корреспондент издания RT отметил, что за ударом по западной самоходке наблюдал комплекс Zala, который и зафиксировал успешное поражение цели.

Модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с Х-образным крылом и оперением успешно поражают бронетехнику противника, скопления живой силы, опорные и командные пункты. Увеличенная до 5 килограммов боевая часть вызывает мощный взрыв, уничтожающий намеченные цели. Преимуществом в сравнении с предыдущей модификацией является и дальность полета, которая может достигать 70 километров.