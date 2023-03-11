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Как сообщает в своем материале РИА Новости, один из депутатов Европейского парламента по имени Мик Уоллес на своей страничке в социальной сети написал, что вмешательство во внутренние дела Украины со стороны Североатлантического альянса привело к началу боевых действий между Россией и Украиной.

По его словам, постоянные декларации руководства НАТО о стремлении к продвижению мира и безопасности расходятся с его реальными действиями. Расширение Североатлантического альянса происходит за счет вмешательства во внутреннюю политику страны путем различных провокаций, что на примере Украины и привело ее к реальному конфликту с Российской Федерацией. В заключении Уолесс обратился к своим читателям с риторическим вопросом, что вообще НАТО сделало для достижения мира хотя бы в одной стране.

Напомним, что еще прошлой весной все страны военного блока получили ноту протеста от Москвы из-за поставок вооружений Украине. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы с вооружениями для ВСУ станут законной целью для российских вооруженных сил.

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