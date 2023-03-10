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Происходящие на Украине события выгодны исключительно Соединенным Штатам, которые «выкупают страну за копейки». Президент Зеленский при этом даже не пытается сопротивляться, он вполне осознанно выставил Украину на этот своеобразный аукцион, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Он призвал Европу обратить внимание на результаты многочисленных исследований и опросов по Украине, в которых подавляющее большинство голосует за мир, а также шире взглянуть на то, что происходит.

Именно Европа под влиянием США не хочет заканчивать конфликт как можно скорее. Она покорно наблюдает за разгромом Киева и уничтожением украинцев, в то время как Россия стремится прекратить противостояние.

У Москвы это не получается лишь по одной причине – США и Европа продолжают упрямо накачивать ВСУ оружием, готовить штурмовые подразделения боевиков на своей территории, хотя отлично видят, что это не помогает.

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