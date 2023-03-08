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Британские военные задействованы в секретных операциях по осуществлению закупок боеприпасов на черном рынке некоторых стран. Британское издание Daily Express, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщает, что боеприпасы с черного рынка будут переданы Киеву.

Анонимный источник сообщил, что британские силы заинтересованы в покупке на черном рынке снарядов 122-мм для гаубиц советского производства. По информации издания, в секретной группе состоит 12 британских венных, которые распределены по парам и направлены в такие страны, как Вьетнам, Ангола, Иордания, Египет, Казахстан.

Согласно информации источника, британские спецназовцы выдавали себя за скупщиков оружия при встрече с посредниками для осуществления закупок на черном рынке. При этом сообщается, что закупка производилась за значительные суммы наличных. Каковы виды оружия, и в каком объеме по итогу были закуплены британцами для киевского режима, источник не уточнил.

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