В Киев в ближайшее время могут приехать 15 военных полицейских из Чехии для «расследования военных преступлений», сообщает чешское информационное агентство CTK. Решение об этом уже принято властями страны.

В Праге уже утвердили для экспертов военной полиции мандат, срок действия которого составляет почти 2 года – до конца 2024-го. Специалисты будут участвовать в Международном уголовном суде, который планируется проводить в Гааге (Нидерланды).

Помимо отправки на Украину своих полицейских, Чехия также приняла решение послать 20 военнослужащих войск специального назначения в одну из африканских стран. Там они будут исполнять функции инструкторов, обучая военнослужащих ведению боевых действий.