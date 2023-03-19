Японские биологи смогли вывести здоровое потомство из генетического материала двух самцов. Данная новость серьезно всколыхнула общественность. А вот российские специалисты не считают данную работу революционным прорывом.

Биологам из Японии удалось вывести здоровое потомство от двух самцов. Однако выношены они были все равно суррогатной матерью. Специалистами был взят генетический материал двух самцов мышей. Клетки кожи одного из самцов использовались командой ученых во главе с Кацухико Хаяси для создания яйцеклетки. Биоматериал был взят из хвоста грызуна. Выращенная в лабораторных условиях яйцеклетка была оплодотворена спермой второго самца и помещена в суррогатную мать. Отмечается, что специалистами было проведено 630 попыток. И только 7 из них оказались успешными.

По мнению российских специалистов, работа японских коллег заслуживает внимания, однако, по их мнению, революционным прорывом ее называть еще рано. Так, по словам репродуктолога Александра Лапшихина, данное исследование не будет внедрено в практику в ближайшее время. А врач Ирина Колесникова уверена, что в ближайшем будущем данный способ не будет использоваться для формирования человеческого плода от двух отцов. Также стоит учитывать, что такого рода технологии являются противоречащими законодательству РФ.