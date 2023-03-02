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В Оманском заливе западные военные вновь обнаружили катер, на котором перевозилось оружие. На этот раз судно заметили, остановили и обыскали морские пехотинцы из Великобритании. Об этом сообщает “Российская газета” (“РГ”) со ссылкой на сайт Королевских ВМС.

Отмечается, что инцидент произошёл в международных водах. При обыске катера морпехи в числе прочего нашли противотанковый ракетный комплекс Dehlaviyeh. Это иранская копия российского ПТРК “Корнет”. От вооружения, которое производится в России, иранский вариант отличается отсутствием системы ночного тепловизионного прицела. В остальном характеристики схожие.

Кому принадлежало судно и куда оно направлялось, в публикации “РГ” не уточняется. Однако указывается, что по данным Королевских ВМС, судно стало уже третьим за год кораблём с оружием захваченным британскими военными в Оманском заливе.

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