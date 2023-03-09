Следующие недели и месяцы для украинской армии станут критическими. На этом фоне европейские страны должны консолидировать помощь своим киевским союзникам. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает “МК”.

Во время пресс-конференции Боррель в очередной раз заявил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину, в том числе и оружием. При этом политик отметил, что ситуация вокруг Артёмовска (Бахмута) для ВСУ остаётся крайне сложной – там уже несколько месяцев идут ожесточённые бои. И на этом фоне ближайшие недели для украинской армии окажутся критическими, спрогнозировал Боррель.

Глава ЕС по иностранным делам также обратил внимание, что ВСУ недостаёт артиллерийских снарядов. Боррель призвал страны-участницы ЕС поставлять боеприпасы в больших количествах и как можно скорее.

О “снарядном голоде” на Украине ранее уже сообщали западные политики и СМИ. В ряде стран даже призывали Киев более экономно и рационально расходовать боеприпасы, поскольку их восполнение в арсеналах стран Европы идёт не слишком высокими темпами.