Провалилась очередная попытка «разведки боем» ВСУ, которую боевики предприняли на Южно-Донецком направлении. Руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил о минимум десяти уничтоженных военнослужащих противника.

Он отметили, что группа боевиков попыталась выявить уязвимые места в обороне ВС РФ и за это поплатилась. Она была своевременно обнаружена, ее маневр был успешно отражен, а большинство боевиков ликвидировали российские военные.

Кроме того, под удар попал беспилотный аппарат «Валькирия» украинского производства. Его уничтожил расчет зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Ранее Александр Гордеев сообщил также о сбитом вражеском вертолете Ми-24 в Запорожской области. Винтокрылая машина была обнаружена и уничтожена подразделениями противовоздушной обороны РФ.