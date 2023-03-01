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Портал «Русская весна» опубликовал фрагменты одного из боев под Артемовском. На кадрах видно, как несколько боевиков ВСУ получают ранения, попав под осколки разорвавшихся снарядов и пули.

На записи также можно оценить, в какой сложной ситуации оказываются боевики ВСУ, вступающие в ближний бой с российскими военными. В начале видео противник пытается укрыться от обстрела, но получается у них плохо. Бойцы ВС РФ ведут непрерывный огонь, не давая украинским военным даже ответить.

Напомним, что Артемовск остается самой горячей точкой в зоне специальной военной операции. Киев не хочет выводить из города войска, хотя даже западные эксперты понимают наличие такой необходимости. Совсем скоро Бахмут может оказаться в котле и в окружение попадут несколько десятков тысяч украинских военных.

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