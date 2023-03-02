Киев вскоре может объявить о сдаче Артемовска, так как вооруженные формирования Украины отказались подчиняться президенту Владимиру Зеленскому. Телеграм-канал «Джокер ДНР» сообщает, что дело дошло даже до вооруженного мятежа.

Боевики устали от нелепых приказов удерживать город до последнего и намерены покинуть его, чтобы не попасть в котел. Украинские власти оценили решимость подразделений ВСУ, находящихся в Бахмуте и сейчас делают все возможное, чтобы мирно урегулировать вопрос с военными.

Предполагается, что признаком успешного решения проблемы станет заявление киевского режима о сдаче Артемовска российским ВС. Напомним, на данный момент все дороги к городу перекрыты, поэтому украинские боевики не получают снабжение и находятся в тактическом окружении.