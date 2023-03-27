Боевая авиация ВСУ все реже появляется в небе над Артемовском. Об этом рассказал боец, который воюет на передовой в составе ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что редко можно увидеть вертолеты или самолеты, с его слов, у украинцев осталось их очень мало. При этом авиация «Вагнера» ведет интенсивную работу.

Ранее другой боец ЧВК рассказал, что ВСУ применяют боевую авиацию против военных сил РФ под Артемовском около Часова Яра. Он отметил, что вертолеты выходят по 7-8 раз за день и целятся в лесопосадки, окопы, пытаются уничтожить живую силу.

В феврале командующий авиагруппой «Вагнера», который работает под позывным «Горец», сообщил, что за весь период СВО Украина потеряла почти всех опытных летчиков.