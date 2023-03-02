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Телеграм-канал Colonelcassad опубликовал видео боевого применения в ходе специальной военной операции беспилотного аппарата «Орион» («Иноходец»). Оператор ударного дрона обнаружил и уничтожил командный пункт украинской армии.

В бою использовалась новая модификация беспилотника «Орион», в котором полезная нагрузка находится в центральной части фюзеляжа. В предыдущих версиях она располагалась в носовом отсеке.

В качестве вооружения в беспилотнике применяются противотанковые управляемые ракеты «Корнет-Д», способные успешно атаковать не только командные и опорные пункты, но еще и тяжелую бронетехнику противника. БПЛА «Иноходец» способен задействовать средства поражения для ликвидации скоплений живой силы и боевых машин, а также для разведки и корректировки артиллерийского огня.

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