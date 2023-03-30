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Эдуард Басурин, бывший ранее представителем Народной милиции в Донецке, заявил, что российским военным не нужно убивать Александра Сырского, командующего украинскими Сухопутным войсками. Об этом он написал в своем канале Телеграм.

Басурин отметил, что Сырский приказал военным минировать все административные здания в городе, чтобы ими не могли воспользоваться «вагнеровцы». Также генерал доложил Зеленскому о боевых действиях, которые идут уже в центральных районах Артемовска.

Полковник считает, что Сырского следует оставить в живых только для того, чтобы потом взять в плен и отправить его на восстановление города.

Ранее сообщалось, что военные РФ начали активное наступление в ряде районов города. При этом в ЛНР сообщили, что Украина перебросила очередные ДРГ ближе к городу.

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