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Рядом с населенным пунктом Пришиб, расположенным на оккупированной ВСУ территории Запорожской области, находится не менее 40 тысяч боевиков украинской армии. Они готовятся к контрнаступлению, однако ВС РФ готовы к пресечению подобных попыток, рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что российские ВС выстроили двойную, глубоко эшелонированную линию обороны, которая готова встретить врага во всеоружии. Оборонительными вопросами в регионе сейчас занимается не только армия, но и администрация.

По словам Балицкого, именно в обязанности военно-гражданской администрации Запорожской области входит контроль за снабжением армии, а также ее обеспечение всем необходимым. За первые два месяца на эти цели было направлено около 400 миллионов рублей.

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